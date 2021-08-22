Гордон показав фото з дружиною / instagram.com/gordondmytro
Український телеведучий Дмитро Гордон оприлюднив в Instagram фотографію, на якій постав разом зі своєю дружиною Олесею Бацман.
У кадрі Дмитро та Олеся мило посміхалися і нахилили голови один до одного. Такий знімок сподобався шанувальникам Гордона, тому за кілька хвилин вони поставили майже 1500 лайків.
"Хорошої неділі", - підписав кадр Дмитро.
"Ви щасливі вечорами?", "Дмитро, ви любите свою дружину?", "Чарівно", "Яке позитивно-прекрасне фото", "Дмитро, коли вас фотографують, плівка не засвічується?",- пишуть шанувальники в коментарях.
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