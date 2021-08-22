Телеведучий побажав усім гарної неділі.

Український телеведучий Дмитро Гордон оприлюднив в Instagram фотографію, на якій постав разом зі своєю дружиною Олесею Бацман.

У кадрі Дмитро та Олеся мило посміхалися і нахилили голови один до одного. Такий знімок сподобався шанувальникам Гордона, тому за кілька хвилин вони поставили майже 1500 лайків.

"Хорошої неділі", - підписав кадр Дмитро.

"Ви щасливі вечорами?", "Дмитро, ви любите свою дружину?", "Чарівно", "Яке позитивно-прекрасне фото", "Дмитро, коли вас фотографують, плівка не засвічується?",- пишуть шанувальники в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич