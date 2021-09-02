Яна Заєць не братиме участі в новому сезоні шоу.

5 вересня на 1+1 стартує п'ятий сезон шоу "Танці з зірками". Вже названо імена всіх зірок, але їх партнерів поки тримають в секреті.

Відомо, що цього року не вийде на паркет Ілона Гвоздьова, яка багато років танцювала в парі з відомими коміками. А Ігоря Ласточкіна вона навіть привела до перемоги.

Також від участі відмовилася і Яна Заєць, яка запам'яталася глядачам, як партнерка екс-"холостяка" Іраклі Макацарії.

"Друзі, повинна повідомити вам, що в цьому році я не беру участі в проекті "Танці з зірками". Зараз я на шляху до виконання своєї важливої мрії! Обіцяю, що через пару місяців я розповім вам про все. Ну а поки прошу вірити в мене і не забувати. У майбутньому мені є ще чим порадувати вас! Спасибі всім за підтримку", - написала Яна в Instagram.

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Нагадаємо, учасниками шоу "Танці з зірками" стали співачка Джамала, учасник групи Танок на майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Заріцька, український актор Олексій Суровцев, гуморист Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, актор Артур Логай, співачка Lida Lee, співак MELOVIN і олімпійський чемпіон Станіслав Горуна.

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Автор: Діана Могилєвич