Окупанти залишили в будинку Поклада вибухівку.

Дружина українського композитора Ігоря Поклада показала наслідки візиту російських окупантів до їхнього будинку у Ворзелі. За її словами, загарбники розграбували будинок і залишили там вибухівку.

Про це повідомляє "Гордон".

"Ця "еліта" жила в нашому будинку, милися, в більярд грали, спали, розграбували будинок і наостанок ще замінували! Було страшно заходити. Замки зірвані, двері зламані", - сказала Світлана.

Вона додала, що їм з чоловіком довелося викликати саперів, щоб вони знешкодили всі вибухівки. Тільки тоді подружжя змогло потрапити в свій будинок.

Зайшовши додому, Світлана жахнулася від того, який безлад після себе залишили окупанти. На фотографіях видно, що вони влаштували в будинку справжній колапс, залишили гору немитого посуду та інше. На щастя, сам будинок залишився цілим.

"Скаржитися не стану. Будинок цілий. А багатьом взагалі нікуди повернутися. Одна ракета одного маніяка - і миттєво все перетворювалося на попіл. Загинули і люди, і собаки. З милого курортного містечка росіяни створили філію пекла", - додала дружина Поклада.

Нагадаємо, раніше Світлана Поклад розповіла, як їм з чоловіком вдалося вижити в окупованому Ворзелі.

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