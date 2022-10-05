Український артист Артем Пивоваров розповів, що відчував, коли дізнався про звільнення рідного Вовчанську на Харківщині від російських окупантів.
Співак розповів, що наразі там майорить український прапор. У місті залишались його рідні. Говорить, що з ними усе гаразд і завдяки добрим небайдужим українцям весь час він був з рідними на зв’язку.
"Хочу подякувати підрозділу "Кракен", хлопцям з Харкова, з якими ми весь час підтримували зв'язок. І ми їх, по можливості, матеріально забезпечували. Вони були зі мною на зв’язку і говорили: "Так, ми вже у Куп’янську, ще трохи, почекай". І я щодня, не спавши, чекав офіційну новину. Це не передати словами, що відчував, коли дивився відео", - сказав виконавець в програмі "Сніданок з 1+1".
Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров розповів про маму в окупації. Артист дуже переживав за свою рідну людину, адже у них досить потужний зв'язок.
"У нас у кожного є за ці 5 місяців свої історії, пов'язані з рідними і близькими, але ні в кого, швидше за все, немає такої історії і такого сильного зв'язку, як у мене з батьками", – сказав Артем.