Артем Пивоваров розповів про свої емоції після звільнення Вовчанську.

Український артист Артем Пивоваров розповів, що відчував, коли дізнався про звільнення рідного Вовчанську на Харківщині від російських окупантів.

Співак розповів, що наразі там майорить український прапор. У місті залишались його рідні. Говорить, що з ними усе гаразд і завдяки добрим небайдужим українцям весь час він був з рідними на зв’язку.

"Хочу подякувати підрозділу "Кракен", хлопцям з Харкова, з якими ми весь час підтримували зв'язок. І ми їх, по можливості, матеріально забезпечували. Вони були зі мною на зв’язку і говорили: "Так, ми вже у Куп’янську, ще трохи, почекай". І я щодня, не спавши, чекав офіційну новину. Це не передати словами, що відчував, коли дивився відео", - сказав виконавець в програмі "Сніданок з 1+1".

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров розповів про маму в окупації. Артист дуже переживав за свою рідну людину, адже у них досить потужний зв'язок.

"У нас у кожного є за ці 5 місяців свої історії, пов'язані з рідними і близькими, але ні в кого, швидше за все, немає такої історії і такого сильного зв'язку, як у мене з батьками", – сказав Артем.

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