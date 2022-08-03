Його мама зараз перебуває у Вовчанську Харківської області.

Український артист Артем Пивоваров в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповів про маму, яка зараз перебуває в окупованому Вовчанську.

Музикант зізнався, що дуже переживає за неї, хоч вони і кожен день на зв'язку. Пивоваров зазначив, що у нього з мамою дуже сильний зв'язок, це найближча і найрідніша для нього людина.

"У нас у кожного є за ці 5 місяців свої історії, пов'язані з рідними і близькими, але ні в кого, швидше за все, немає такої історії і такого сильного зв'язку, як у мене з батьками", – сказав Артем.

При цьому артист не захотів розповідати, як його мама живе в окупації. Але з болем в голосі зізнався, що йому складно переживати цей період.

"Я не знаю, що говорити по цій темі. Я дуже переживаю, дуже сильно хвилююся. Ми постійно на зв'язку", - додав Пивоваров.

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров випустив потужну пісню" Ой, на горі", яка підкорила серця фанів.

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