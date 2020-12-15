Шерон Осборн заразилася коронавірусом / instagram.com/sharonosbourne
Дружина відомого музиканта Оззі Осборна, Шерон, заразилася коронавірусом.
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У своєму Instagram Шерон написала, що здала тест на коронавірус і він виявився позитивним. Раніше її госпіталізували, але зараз вона вже вдома. Також дружина музиканта розповіла, що зараз проходить лікування. За її словами, вона знаходиться на самоізоляції.
Крім того, раніше Оззі повідомляв, що хворіє на хворобу Паркінсона. Таким чином він знаходиться в зоні ризику. Якщо він заразиться коронавірусом, то це може бути з тяжкими наслідками.
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