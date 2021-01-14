Актор Армі Хаммер відмовився від зйомок у фільмі зі співачкою Дженніфер Лопес Shotgun Wedding через скандал, який виник довкола його листування з дівчиною.
Про це повідомляє New York Post.
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Представники компанії, які працюють над фільмом, сказали, що Хаммер сам прийняв таке рішення. І вони його в цьому підтримали. Сам актор сказав, що зараз він повинен бути поруч зі своїми дітьми.
"Я не буду коментувати ці * * * * * * [брехливі] твердження, але у світлі жорстоких і фальшивих звинувачень на мою адресу я просто не можу кинути дітей і на чотири місяці виїхати знімати фільм в Домініканську Республіку", - пояснив Хаммер.
Нагадаємо, що скандал розгорівся через його листування з дівчиною в соціальних мережах.
"Я на 100% канібал. Я хочу тебе з'їсти. Мені потрібно випити твою кров", - йшлося в одному з повідомлень.
Чим відомий Армі Хаммер:
- Армі Хаммер - американський актор, найбільш відомий за ролями близнюків Кемерона і Тайлера Вінклвоссів у фільмі Девіда Фінчера "Соціальна мережа", принца Ендрю Олкотта у фільмі Тарсема Сінгха "Білосніжка: Помста гномів", Джона Ріда у фільмі Гора Вербінскі "Самотній рейнджер", Іллі Курякіна у фільмі Гая Річі "Агенти А.Н.К. Л.", А також Олівера у фільмі "Назви мене своїм ім'ям".
- У 2010 році одружився з актрисою та журналісткою Елізабет Чеймберс, у них народилося двоє дітей. 10 липня 2020 року Армі оголосив про розставання з Чеймберс.
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