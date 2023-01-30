Троє постраждалих внаслідок удару російських окупантів по Харкову отримали легкі ушкодження, загинула літня жінка.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Ворожий удар, попередньо, ракетою С-300, завдано по житловій 4-х поверхівці в Київському районі Харкова. Троє постраждалих отримали легкі ушкодження. На жаль, загинула літня жінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару та дивом серйозно не постраждав", - написав він.
Голова ОВА зауважив, що будинок частково зруйновано. "Жителів евакуювали. Всі екстрені служби продовжують працювати на місці", - повідомив Синєгубов.
Удар по будинку у Харкові
Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 29 січня Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків та Харківську область.
Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти влучили у житловий будинок у Київському районі Харкова, сталася пожежа.
За даними Синєгубова, попередньо, удару було завдано ракетою С-300.
Пізніше Синєгубов повідомив, що відомо вже про трьох постраждалих внаслідок удару російських окупантів по Харкову.
Терехов згодом повідомив, що попередньо, внаслідок удару по житловому будинку у Харкові одна людина загинула, троє постраждали.