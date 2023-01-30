Поруч з цим будинком немає жодного військового об'єкта.

Росія в ніч на 30 грудня завдала удару по Харкову, він припав по житловому будинку. В результаті атаки повністю зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів у Київському районі міста.

Очевидці розповіли про пережите в результаті "прильоту" по будинку в Харкові. Ракета РФ влучила в будинок Сергія, це за чотири під'їзди від його квартири, пише "24 канал".

"Сидів я вдома на кухні, і мене просто підкинуло. Я вийшов, побачив, що тут пожежа", – розповів він. Чоловік допомагав з евакуацією постраждалих.

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"Мене підхопило, я з ліжка вилетіла на кухню, як я не вбилася, не знаю", - ділиться пережитим мешканка цього ж будинку Світлана.

Поруч з цим будинком немає жодного військового об'єкта. Це - черговий доказ того, що Росія воює проти мирного населення України.

РФ 30.01.2023 вдарила ракетою по житловому будинку в Харкові

У ніч на 30 грудня Російська Федерація атакувала житловий будинок у Харкові, попередньо, ракетою С-300. Удар припав по 4-поверхівці в Київському районі.

Троє постраждалих отримали легкі пошкодження. На жаль, загинула літня жінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару і дивом серйозно не постраждав. Голова ОВА Синєгубов заявив, що будинок частково зруйнований. Жителів евакуювали.

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