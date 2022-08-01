Психолог пояснює, що це - поза сильної жінки, готової кинутися до бою в будь-яку хвилину.

Фото першої леді України Олени Зеленської на обкладинці Vogue стало чи не найбільш обговорюваним у мережі з початку повномасштабного вторгнення РФ. Ним щиро захоплюються й відверто критикують.

Крім того, після такого шуму, якого наробила світлина, у мережі запустили флешмоб з хештегом #sitlikeagirl. Адже багатьох жінок обурила претензія з боку "традиціоналістів" до тієї пози, в якій сидить перша леді.

Зазначимо, автор фотографії - відома Енні Лейбовіц. Для зйомки вона приїхала до Києва.

"Вона про свободу, вона - про сміливість та про вибір. Олена Зеленська показує, що жінки відходять від шаблону, ми не будемо дотримуватися якихось нав'язаних стереотипів, правил, принципів", - пояснює в ефірі проекту FreeДом позу Зеленської фізіономіст та психолог Наталія Марченко.

За словами експерта, критикують першу леді України невпевнені у собі люди, які через критику такої особи намагаються підняти свою самооцінку. Вона додала, що було б дивно, якби дружина президента демонструвала на фотосесії "суперфешн" у момент, коли в країні війна.

Психолог пояснює, що це - поза сильної жінки, готової кинутися до бою в будь-яку хвилину. Вона готова захищати, діяти, оборонятися.

Раніше Зеленська відреагувала на критику, яку отримала після публікації у глянці Vogue їхньої з чоловіком фотосесії. Вона зазначила, що іноді їй неприємна форма, у якій цю критику висловлюють, але "демократія на те і є демократією".

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