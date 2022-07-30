Перша леді розповіла, що її фотосесія Лейбовіц тривала кілька годин, а ось у президента вільних було всього 15-20 хвилин.

Перша леді Олена Зеленська відреагувала на критику, яку отримала після публікації у глянці Vogue їхньої з чоловіком фотосесії.

Про це йшлося в інтерв'ю дружини президента телеведучій Соломії Вітвіцькій.

Вона зазначила, що іноді їй неприємна форма, у якій цю критику висловлюють, але "демократія на те і є демократією".

"З естетичної точки зору може щось подобатися чи не подобатися, але я впевнена, що це також додасть балів для України на міжнародній арені, тому що це видання читають мільйони людей у світі. Я б хотіла побачити людину, яка відмовила б Енні Лейбовіц", - відповіла вона.

Зеленська пояснила, що разом з фотографкою переглядали концепцію для фотосесії, "але до кінця не знали, як це буде".

Вона додала, що "це нормально", коли західним експертам все подобається, а українські критикують, бо "ми маємо про себе говорити відверто".

Перша леді розповіла, що її фотосесія Лейбовіц тривала кілька годин, а ось у президента вільних було всього 15-20 хвилин.

"У кожного свої уявлення, своя думка про те, як має поводитися жінка. Можливо, менше критерій видаємо для чоловіків, тому така диспропорція виходить. Проте ми живемо у такому сучасному світі, у якому так довго це обговорювати уже немає сенсу. У нас є важливіші справи зараз", - підсумувала Олена Зеленська.

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський і його дружина, перша леді Олена Зеленська знялися для глянцевого журналу Vogue. Знімки швидко розлетілися мережею і зібрали як захопливі коментарі, так і гостру критику.

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