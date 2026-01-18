Скандал між Jerry Heil і Кажанною розростається: стало відомо, скільки отримувала співачка

Дівчина назвала ці умови рабськими.

Співачка Кажанна (Ганна Макієнко) заявила, що її контракт з лейблом NOVA MUSIC є "рабським". У відповідь команда розірвала з нею співпрацю.

Дівчина опублікувала в Instagram заяву, в якій підкреслила, що не закликала цькувати засновницю лейблу - співачку Jerry Heil - і лише хотіла отримати відповідь від NOVA MUSIC:

"Я хочу, щоб мене нарешті відпустили з цього рабского контракту, як і було домовлено, але не шантажували зарплатою чи роялті, щоб я підписала нову угоду з умовами, що мене не влаштовують, як це відбувається зараз (паралельно змушуючи далі знімати рекламу і т.д.), чи навішували космічні борги, які вони не можуть підтвердити (заплачу 10 гривень тому, хто знайде у мене в профілі дорогий кліп без спонсорської допомоги (брендів), або фотозйомку чи обкладинку до пісні, зняту не по бартеру)".

Кажанна підкреслила, що не має на меті завадити Яні виграти у Національному відборі на "Євробачення", а лише хоче отримати свої роялті та досягти змін в цій індустрії. У відповідь в Telegram-каналі Jerry Heil з'явився допис, в якому Яна Шемаєва припускає, що дівчину міг "накрутити" інший лейбл, який хоче переманити її до себе.

"Якщо Аня дійшла до таких висновків сама - це дуже сумно. Хто знає мою історію хоча б починаючи десь з 2017 року, знає, що я пройшла шлях непростий і ніколи б не вчинила так з будь-яким артистом - а тим більше з дівчиною, якій ми взялися допомогти. В лейблі ніколи не розповідали Ані, яку музику писати, не стримували її, не забороняли і не змушували щось створювати. Ми були закохані в її талант, унікальність і сміливість пошуку", - заявила співачка.

За словами Jerry Heil, усі авторські права на пісні належать Кажанні, а вона не лише не забороняла їй подаватися на Нацвідбір, а й казала своїй команді, що "сама не піде, щоб повністю її підтримувати". Після цього її лейбл оголосив, що достроково припиняє співпрацю з Ганною.

У заяві зазначається, що вони почали співпрацювати у жовтні 2023 року, а вже наприкінці осені 2025-го дійшли висновку, що умови співпраці більше не задовольняють обидві сторони. У грудні лейбл та співачка погодилися запустити процедуру дострокового розірвання контракту, яка мала відбутися в січні:

"Проєкт планувався як довгострокова інвестиція: при вкладених ресурсах він мав почати приносити прибуток лейблу з третього року співпраці. Станом на сьогодні проєкт ще не вийшов у фінансовий плюс. При цьому ми ніколи не вимагали і не вимагаємо фінансової компенсації від артистки. Також ніколи не посягали і не посягаємо на авторські права Кажанни".

Згідно з офіційною позицією лейблу, контракт передбачав, що 70% чистого прибутку відходило їм, а 30% - артистці. Восени вони запропонували працювати 50 на 50%, але Кажанна відмовилася.

Нагадаємо, нещодавно Кажанна захищала Jerry Heil, яку в мережі назвали "рабовласницею" через умови продюсування артистів.

