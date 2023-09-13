У коментарях думки користувачів розділилися, одні юзери підтримали модель, інші ж почали критикувати.

Модель Вікторія Макарова зі Львова, яка мала брати участь у конкурсі "Міс Україна", зняла свою кандидатуру на тлі гучного скандалу. Дівчина сказала, що не знала усієї інформації про інших учасниць.

"Я прийняла рішення не продовжувати участь в конкурсі. На жаль, я не знала, хто буде серед учасниць. І інформація, яка з'явилася на просторах інтернету, для мене шокуюча і неприйнятна. Мої моральні принципи та гідність для мене важливіші. Нічого спільного з людьми, котрі хоч якось пов'язані з Росією або замовчують геноцид українського народу, я не хочу мати", - написала модель на своїй сторінці в Instagram.

Також Макарова подякувала людям за підтримку. У коментарях думки користувачів розділилися. Одні пишуть, що модель та інші учасниці нібито могли "закривати очі" на усю інформацію, але не зуміли вдавати, що нічого не відбувається, коли скандал став публічним. Інші ж похвалили дівчину за її рішення. Також коментатори пишуть:

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"І без корони прекрасна. Дякуємо за позицію"

"Ну може хоч тепер дівчата будуть більш уважніше перевіряти усе. Усім, хто відмовився, браво"

"Молодець, поважаю".

Скандал навколо "Міс Україна" - з чого усе почалося

Нагадаємо, днями відомий комік Андрій Лузан звернув увагу на учасниць конкурсу "Міс Україна 2023". Він з'ясував, що деякі з моделей вже давно не живуть в Україні, а деякі навіть мають зв'язки з РФ і займалися ескортом.

За словами Лузана, такі конкурси мають припинити своє існування. Згодом організатори "Міс Україна" зробили заяву після скандалу з учасницями. Вони повідомили, що виключать з конкурсу усіх моделей, які мають "заплямовану" репутацію.

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