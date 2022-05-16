Україна нібито віддала Польщі 0 балів, хоча від польського журі Україні дісталося 12 балів.

На тлі скандалу щодо того, що українські судді нібито не оцінили польського конкурсанта на "Євробаченні" Крістіана Охмана, спливла інформація про збій у системі оцінювання.

"Щойно до мене дійшла інформація що система оцінювання дала збій і не правильно виставила бали для Польщі від українського журі. Тому чекаємо офіційних результатів", - заявила членкиня національного журі співачка Ірина Федишин в Instagram.

Водночас вона наголосила, що журі не має права оцінювати учасників на основі політичних чи національних критеріїв. Вона наголосила на несправедливості звинувачень у бік національного журі у їхній некомпетентності.

"Польща для нас - це та країна, яка робить для України неймовірно велику підтримку. У мене багато родичів у Польщі, які кликали до себе, щоб прихистити у цей важкий час. Тому у мене своя особиста родинна історія. … Але це все ж документ, який дали мені у руки. Згідно з цим документом, давайте відкинемо політику, і просто будемо відвертими. ... Професійне журі усього світу оцінило виступ Польщі загальною кількістю у 46 балів. Це для тих, хто пише про некомпетентне українське журі. Питання риторичне - журі усієї Європи теж не компетентне?", - заявила вона.

Нагадаємо, під час оголошення результатів голосування національних журі було заявлено, що Україна нібито віддала Польщі 0 балів, хоча від польського журі Україні дісталося 12 балів. Це спричинило хвилю обурення в соцмережах.

До складу українського журі увійшли Вадим Лисиця, Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків і Лук'ян Галкін. Після того, як розгорівся скандал через оцінку Польщі, українське журі виправдалося за свої бали.

Зокрема, Ірина Федишин оприлюднила фотографію своєї анкети, де видно, що польському співакові вона поставила 10 балів. Зазначимо, що правилами конкурсу заборонено ділитися своїми оцінками і будь-яким чином їх коментувати.

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