Вона вибачилася перед українцями і заявила, що Крим - це Україна.

Зараз до української блогерки і екс-ескортниці Ксюші Манекен прикуто багато уваги, адже вона потрапила в скандал. Вона разом з іншими інфлюенсерами побувала в Офісі президента, а пізніше розповіла про зустріч з Михайлом Подоляком і показала орден від ГУР.

Користувачі мережі не зрозуміли, за які заслуги вона отримала нагороду, враховуючи те, що раніше взагалі говорила, що в Криму після незаконної анексії стало краще. Їй пригадали абсолютно всі скандальні висловлювання.

Після порції хейту вона все ж вирішила пояснити свою позицію і відповіла, чий Крим. Вона сказала, що людям властиво помилятися, але вона хоче визнати свою помилку і вибачитися перед українцями, чиї почуття зачепила.

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"Моя сила завжди полягала в неухильності від своєї позиції, але зараз я хочу публічно визнати, що багато років тому була не права стосовно своєї думки щодо Криму. Не обізнана і не залучена. Мені щиро шкода. Крим - це Україна", - написала Манекен в Instagram.

Скандал з Ксюшею Манекен

Після зустрічі з Михайлом Подоляком Манекен опублікувала в соцмережах кілька кадрів, показала нагороду від ГУР і зазначила, що подробиці своїх "заслуг" вона зможе розповісти тільки після закінчення війни. Це викликало обурення в українців, в результаті чого розгорівся скандал.

Пізніше в ОПУ повідомили, що Манекен дійсно була присутня на зустрічі, але нагороду не отримувала. Орден вона отримала набагато раніше.

Крім того, Ксюша потрапила в базу "Миротворець". Блогерку звинувачують у спробах легалізації окупації Криму російськими загарбниками.

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