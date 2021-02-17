Камінська показала свого бойфренда / instagram.com/babaslavka
Українська співачка Слава Камінська опублікувала в Instagram фотографію зі своїм коханим.
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Фанати давно вже приписували Славі новий роман після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Але ніхто не знав, хто саме став обранцем співачки.
На честь Дня всіх закоханих Слава, ймовірно, вирішила більше не мучити своїх шанувальників і представити всьому світу свою нову любов.
"Друзі, порадьте класних фільмів. Хочемо з коханим продовжити наш романтик", - підписала фото Слава.
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