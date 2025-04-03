Співачка Slavia повідомила про свою вагітність у новому кліпі.

Колишня дружина Дзідзьо, він же Михайло Хома – співачка Slavia – оголосила про кардинальні зміни в особистому житті. Виконавиця оголосила, що зовсім скоро вперше стане мамою.

Радісну новину артистка, справжнє ім'я якої Ярослава Хома, повідомила у своєму новому кліпі до композиції "Дівка з перцем". Наразі виконавиця активно розвиває свою сольну кар'єру, проти, якої до речі, був її колишній. Експодружжя після розлучення не коментувало своє особисте життя, про їхні нові стосунки не було нічого відомо.

Минулого року співачка лише ділилася, що вона отримує доволі багато уваги від чоловіків, однак свого можливого обранця не розкривала. Зараз неочікувано вона оголосила, що вагітна первістком.

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Зробити вона це вирішила у цікавий спосіб. У її соцмережах немає жодного натяку на новий статус жінки. У новому кліпі також складно помітити, що в Ярославі щось змінилося, але на останньому кадрі, на якому зірка показалася у червоній сукні, вона продемонструвала свій округлий животик. Знаменитість трималася руками за нього, чим підтвердила, що вона готується стати мамою.

До слова, як вказано у підписі до нового музичного ролика, Slavia в пісні співає про суперсилу українок. Вона наголошує, що не дозволить гратися чоловікам зі своїми почуттями та вказує, що новим треком описує новий етап свого життя, ймовірно, йдеться про майбутнє поповнення в родині. Наразі термін вагітності та стать майбутньої дитини невідома.

Зазначимо, що Хома вийшла заміж за Дзідзьо у 2013 році. Пара перебувала у стосунках 20 років, з яких вісім – у шлюбі. Однак у 2021 році вони оголосили про своє розлучення. Рішення про розрив було спільним.

Сам Михайло причину розставання свого часу сформулював так: "Женився трикутник на квадратові, і вони собі двоє придумали ідеальні круглі двері додому".

Ярослава зізнавалася, що дуже хотіла, аби в їхньому з колишнім шлюбі були діти, і артисти навіть придумали ім'я для первістка, але чоловік до батьківства не був готовий. Не підтримував Дзідзьо і прагнень співачки розвивати свою кар'єру. Однак зараз експодружжя залишається у гарних стосунках. Вони час від часу спілкуються та підтримують один одного на важливих подіях.

Нагадаємо, раніше Slavia висловилася про відмову Дзідзьо від псевдоніма. Вона вважає, що образ веселого бороданя не дозволяв Михайлу розкритися. Раніше його не сприймали серйозно, а його репертуар не дозволяв йому продемонструвати свої вокальні дані.

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