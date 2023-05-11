Актриса дубляжу показала, як вона створює свої пародії.

Українська актриса дубляжу Катерина Сергеєва, яка нещодавно зробила кумедну пародію на Ані Лорак та її інтерв'ю, висміяла російську пропагандистку Маргариту Симоньян. У студії "Сніданку з 1+1" вона розповіла про те, як вигадала дубляж для співачки-зрадниці.

"Я в якийсь момент просто вирішила робити те, що мені подобається, те, що мені відгукується. І, так би мовити, як зараз дуже актуально говорити, якась все одно йде робота на своєму фронті... Я б ніколи не подумала, що це прям вимога аудиторії... Я зрозуміла, що люди настільки хотіли висловитись", - зазначила Сергеєва.

Вона саме пише тексти до пародій. За словами актриси, спочатку вона заздалегідь готувалася до запису, втім нині вона вже може імпровізувати. Ведучі "Сніданку" попросили її показати майстер-клас та зробити пародію на Симоньян. Сергеєва швидко зорієнтувалася та видала текст від імені пропагандистки.

"Мене вже трохи верне саму від себе. Стільки брехати, повірте, це нелегко. І мені заплатили за три дні брехні, а я працюю цілий рік. Тому, знаєте, це несправедливо, погодьтесь. Якщо чесно, настільки вже смердить від цієї всієї брехні і від вас шановні, які зібрались тут у студії, отака величезна брехня навколо. Давайте, може, якось ми це завершимо і мені нарешті доплатять", - спародіювала Симоньян актриса дубляжу.

Пародія на Лорак - найкращі версії

У квітні цього року Ані Лорак дала інтерв'ю російській журналістці та виправдалася за втечу з України. Вона прикривалася Богом, плакала та не могла назвати війну війною.

Згодом на Лорак почали з'являтися пародії. Одним з перших співачку висміяв Анатолій Анатоліч, потім ганебне інтерв'ю отримало "український дубляж" від Катерини Сергєєвої.

Актриса насмішила мережу, відео стало "вірусним". Згодом Сергеєва зробила другу частину пародії, яка також виявилася смішною.

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