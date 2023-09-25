Актриса отримала численні переломи після падіння у ванній власного будинку.

Оскароносна італійська актриса Софія Лорен зламала стегно після падіння у себе вдома в Женеві.

Як повідомила Sky News агент актриси Андреа Джусті, 89-річна зірка вже перенесла екстрену операцію після падіння у ванній кімнаті свого будинку. Вона уточнила, що Лорен отримала кілька "серйозних переломів" різних частин стегна, в тому числі стегнової кістки, через що і була зроблена "термінова операція."

Джусті також додала, що обидва сини зірки - Карло і Едоардо Понті, перебували біля її ліжка після операції.

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Повідомляється, що операція пройшла добре і тепер Лорен буде проходити реабілітацію.

Хто така Софія Лорен

Майбутня актриса народилася 20 вересня 1934 року в Римі. Після раннього успіху на конкурсах краси вона, будучи підлітком, почала кар'єру в кіно. Лорен здобула міжнародну популярність після підписання контракту на п'ять фільмів з Paramount у 1956 році.

Вона є володаркою премій багатьох кінофестивалів: Каннського (1961), Венеціанського (1958, 1998, 2002), Берлінського (1994).

Також Софія Лорен є першим лауреатом премії Оскар за кращу жіночу роль у фільмі іноземною мовою (1962). Цю нагороду вона отримала за роль у фільмі Вітторіо Де Сіка "Дві жінки".

Італійська актриса була одружена з кінопродюсером Карло Понті-старшим з 1966 року до його смерті в 2007 році.

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