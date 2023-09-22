Співачка показала архівне фото.

Софія Ротару поділилася з фанами архівною світлиною. Сьогодні співачка могла б святкувати 55-ту річницю весілля зі своїм чоловіком Анатолієм Євдокименком, від якого вона має сина. Але обранець зірки помер у 2002 році.

Співачка так і не знайшла нове кохання. Вона не забула про чоловіка та пам'ятає про нього нині, за 20 років після його смерті.

У Stories Ротару показала, якою вона була у день весілля. На світлині, яку співачка прикрасила ніжним написом з сердечками, вона позує поруч з чоловіком. Вони тримали келихи з шампанським, артистка щиро посміхалася, а її обранець щось говорив.

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Співачка не приховує, що сумує за чоловіком. 5 років тому, на 50-ту річницю весілля, Ротару писала, що їй дуже не вистачає коханого, його підтримки та гумору. Артистка називала Євдокименка своїм "єдиним".

Нагадаємо, нещодавно на Ротару визвірився відомий український репер Ярмак. Він пригадав, що у 2018 році співачка виступала перед Кадировим, а у 2022 році отримала нагороду від президента України.

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