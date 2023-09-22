Співачка постійно пам'ятає про свого покійного чоловіка / фото УНІАН, Олександр Прилепа

Софія Ротару поділилася з фанами архівною світлиною. Сьогодні співачка могла б святкувати 55-ту річницю весілля зі своїм чоловіком Анатолієм Євдокименком, від якого вона має сина. Але обранець зірки помер у 2002 році.

Співачка так і не знайшла нове кохання. Вона не забула про чоловіка та пам'ятає про нього нині, за 20 років після його смерті. 

У Stories Ротару показала, якою вона була у день весілля. На світлині, яку співачка прикрасила ніжним написом з сердечками, вона позує поруч з чоловіком. Вони тримали келихи з шампанським, артистка щиро посміхалася, а її обранець щось говорив.

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Ротару показала фото з весілля / скриншот

Співачка не приховує, що сумує за чоловіком. 5 років тому, на 50-ту річницю весілля, Ротару писала, що їй дуже не вистачає коханого, його підтримки та гумору. Артистка називала Євдокименка своїм "єдиним".

Ротару ніжно звернулася до чоловіка на 50-ту річницю весілля / скриншот

Нагадаємо, нещодавно на Ротару визвірився відомий український репер Ярмак. Він пригадав, що у 2018 році співачка виступала перед Кадировим, а у 2022 році отримала нагороду від президента України.

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