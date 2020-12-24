Народна артистка України Софія Ротару дала інтерв'ю ведучій програми "Світське життя" Катерині Осадчій.
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В Instagram-акаунті програми з'явилося фото, на якому телеведуча позує разом зі співачкою. На знімку Ротару постала в червоній сукні з довгим рукавом. При цьому вона була прикрашене рюшами.
Шанувальники зірки відзначили в коментарях, що вона молодіє на очах. Також вони додали, що Ротару зовсім не виглядає на 73 роки. Швидше, на 55 і не більше.
"Софія Ротару вічно молода і вічно красива", "Прекрасна", " Відмінно виглядаєте", - написали фанати.
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