Артистка оголосила про майбутнє поповнення в родині просто під час концерту.

Популярна українська співачка СолоХа, відома піснями "Омана", "Верба", "Ваша мати", повідомила про кардинальні зміни в житті. Виявилося, що артистка втретє стане мамою.

Про майбутнє поповнення в родині виконавиці оголосила просто під час свого сольного концерту в українській столиці. Про це стало відомо з відео її фанатів, які вона опублікувала у своєму Instagram. Тереза Балабашова (справжнє ім'я СолоХи) перед початком виступу вийшла на сцену та сказала, що вона вагітна втретє.

Вона поділилася, що навіть хотіла скасувати концерт на тлі новини про новий статус. Однак зірка вирішила все ж заспівати для шанувальників наживо, оскільки дізналася про вагітність вже під час підготовки до шоу.

До речі, у деяких костюмах, які підкреслювали форми співачки, можна було чудово розгледіти її округлий животик. Водночас артистка не стала розкривати стать майбутнього малюка і термін вагітності.

"Коли я готувала це шоу, дізналася одну дуже важливу новину й не знала, що з цим робити. Думала, може, переносити чи скасувати концерт… Я дізналася, що я вагітна й чекаю на третю дитину. Але вагітність не хвороба, а щастя!" – повідомила зі сцени СолоХа.

Як відомо, виконавиця перебуває у шлюбі з чоловіком Максимом. Вона приховує свого обранця та рідко розповідає про їхні стосунки. Раніше сама Тереза наголошувала, що її коханий – непублічна людина. У подружжя є спільна донька Євланія, яка народилася у 2023-му. Також в СолоХи є донька Аріана від першого шлюбу.

Нагадаємо, раніше 38-річна Меган Фокс вчетверте стала мамою. Американська акторка народила дівчинку від репера Machine Gun Kelly, він же Колсон Бейкер. Це їхня перша спільна дитина. Відомо, що пара розірвала стосунки за два місяці до пологів.

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