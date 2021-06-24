Новою героїнею інтерв'ю для проєкту PRO:WIDER стала справжня зірка телебачення - Соломія Вітвіцька.

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька відверто розповіла Владу Дарвіну про розлучення з чоловіком і про свої мрії.

У інтерв’ю Соломія зізналася Владу, що вдячна колишнім стосункам за багато речей і додала, що експодружжя зверталося до психолога. Консультації не допомогли зберегти шлюб, але допомогли зберегти хороші стосунки!

"Коли в тебе справді не виходить знайти спільну мову, ти маєш звернутися до третьої сторони. Медіація у цьому випадку допоможе, тому що я впевнена: до психологів приходять як зберегти шлюб, так само приходять і щоб гарно розлучитися. Можна завжди знайти ці точки дотику, якщо є бажання. Тому що немає сенсу розлучатися ворогами, особливо, якщо є спільні діти, якщо є спільні друзі. За вісім років у нас теж багато всього збереглося і накопичилося. Сенсу розставатися ворогами абсолютно немає. Життя дуже коротке, нема сенсу його на війни витрачати. Я всім раджу — якщо є якась проблема — звертатися до фахівців, психологів, медіаторів, котрі допоможуть вийти з цієї ситуації", - розповіла Вітвіцька під час інтерв'ю.

На питання Влада про найзаповітнішу мрію, Соломія відповіла, що це — родина.

"Мабуть, якщо говорити про конкретні мрії, то це — родина. В моєму уявленні, сім'я — найважливіша річ в житті. Я довкола цього складаю свої мрії. Я мрію створити свою міцну і затишну родину", - додала телеведуча.

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Автор: Діана Могилєвич