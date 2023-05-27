Дівчинці виповнилося два роки.

Дружина Сергія Притули показала рідкісні фото своєї молодшої доньки. Стефанії виповнилося два роки, на честь дня народження дитини її мати розмістила в Instagram чуттєвий допис.

"Її величність "сталь під шовком" Стефанія Сергіївна урочисто святкує другу річницю. Море ніжності, океан любові та безкрайнє випромінювання позитиву! Любимо безмежно, наша зірочка", - написала дружина Притули.

Маленька донька артиста зачарувала мережу. Дівчинка, як зазначили коментатори, схожа на Притулу. На нових фото дитина позувала у сукні зі "звіриним" принтом та білих кросівках. Дівчинка посміхалася та мала щасливий вигляд.

Відео дня

Після повномасштабної війни, яку РФ розпочала проти України понад рік тому, Притула та його дружина рідко показують "родинні" фото. Тому фанати зраділи, коли побачили, як змінилася Стефанія.

Коментатори пишуть:

"Яка ж чудова Стефанія. Вітаю! Нехай завжди буде такою щасливою! І коли ці два роки промайнули?"

"Яке сонечко, копія батька!"

"Вітаю з днем народження донечки! Щасливого дитинства під мирним небом!".

Родина Сергія Притули - що відомо

У 2015 році Притула вдруге одружився. Його першою дружиною була Юлія Андрійчук, яка у 2008 році народила від нього сина Дмитра. Другою обраницею артиста стала Катерина Сопельник. У 2017 році вона народила від Притули доньку Соломію, а у 2021 - Стефанію.

Нещодавно Притула зізнався, що війна завадила йому знову стати батьком. Вони з дружиною планували зачаття малюка ще восени 2022 року.

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