Дівчинка, як зазначили коментатори, схожа на Притулу / скриншот

Дружина Сергія Притули показала рідкісні фото своєї молодшої доньки. Стефанії виповнилося два роки, на честь дня народження дитини її мати розмістила в Instagram чуттєвий допис.

"Її величність "сталь під шовком" Стефанія Сергіївна урочисто святкує другу річницю. Море ніжності, океан любові та безкрайнє випромінювання позитиву! Любимо безмежно, наша зірочка", - написала дружина Притули.

Який вигляд має донька Притули / скриншот

Маленька донька артиста зачарувала мережу. Дівчинка, як зазначили коментатори, схожа на Притулу. На нових фото дитина позувала у сукні зі "звіриним" принтом та білих кросівках. Дівчинка посміхалася та мала щасливий вигляд.

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Молодша донька Сергія Притули / скриншот

Після повномасштабної війни, яку РФ розпочала проти України понад рік тому, Притула та його дружина рідко показують "родинні" фото. Тому фанати зраділи, коли побачили, як змінилася Стефанія. 

Коментатори пишуть:

  • "Яка ж чудова Стефанія. Вітаю! Нехай завжди буде такою щасливою! І коли ці два роки промайнули?"
  • "Яке сонечко, копія батька!"
  • "Вітаю з днем народження донечки! Щасливого дитинства під мирним небом!".

Родина Сергія Притули - що відомо

У 2015 році Притула вдруге одружився. Його першою дружиною була Юлія Андрійчук, яка у 2008 році народила від нього сина Дмитра. Другою обраницею артиста стала Катерина Сопельник. У 2017 році вона народила від Притули доньку Соломію, а у 2021 - Стефанію.

Нещодавно Притула зізнався, що війна завадила йому знову стати батьком. Вони з дружиною планували зачаття малюка ще восени 2022 року.

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