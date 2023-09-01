Артистка не приховує, що наважилася лягти під ніж хірургів, аби змінити свої форми.

Зірка "Кварталу" та гумористична актриса Ірина Сопонару розповіла про те, чому вона зробила пластичну операцію. Вона пояснила, що раніше була задоволена своїми формами, але потім у неї виникло бажання себе змінити.

"В мене невеликі груди і зараз, але так мені захотілося. В мене змінився смак, я раніше дивилась і мені подобалися такі андрогінні дівчата, з пласкими грудьми, без талії, щоб стегна були не дуже виражені. Це був для мене ідеал жінки, але це змінилось, мені почали подобатися такі форми. І мені не вистачало в деяких місцях цих форм. Я подумала, що життя таке коротке, воно одне. Ну я прожила 35 років з маленькими грудьми, я хочу решту прожити з середніми грудьми", - визнала Сопонару в інтерв'ю Славі Дьоміну.

За словами актриси, вона не боїться віку, проте не хоче старіти ментально. Щодо зовнішності, то Сопонару не приховує, що буде намагатися зберегти молодість якомога довше.

"Віку не боюсь, старості боюсь. От цієї такої ментальної старості, знаєш, коли ти вже вроді не стара, а вже все, себе поховала, ніби в цьому житті більше нічого хорошого не станеться... Я, напевно, більше з тих жінок, що я цементом заллю обличчя, лиш би воно було більш-менш. Тобто я буду робити процедури до останнього, розумієш, якісь апаратні, ін'єкційні", - розповіла зірка.

Також Сопонару зізналася, що робить собі багато процедур вже зараз. Втім, усі вони не настільки серйозні, як пластичні операції. Актриса не заперечує, що у майбутньому може робити собі "підтяжки", але нині до цього ще не дійшло.

"Я роблю багато чого, у мене сестра косметолог. Я роблю біоревіталізації, мезотерапії... Мені не хочеться операції робити якомога довше, але я точно знаю, що я буду їх робити. Підтяжку якусь. Але мені б хотілося її зробити в 60 років, а не в 40 років", - додала Сопонару.

Нагадаємо, раніше Сопонару розповіла, чому у неї немає дітей.

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