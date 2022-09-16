Співачка підтримує у війні Україну.

Популярна американська співачка Лора Перголіцці, яка виступає під псевдонімом LP, на одному зі своїх концертів висловила підтримку Україні, яка зараз протистоїть російській агресії.

Зірка на сцені підняла синьо-жовтий прапор і зізналася в любові до України: "Я люблю тебе, відважна Україно".

Варто відзначити, що LP вже не вперше висловлює солідарність українському народу. Раніше вона говорила про те, що її улюблена частина України - люди.

Відео дня

Більш того, Лора неодноразово приїжджала в нашу країну з концертами, де збирала аншлаги. Також вона виступала в прямому ефірі шоу "Х-фактор", а серед українських артистів особливо відзначила гурт KAZKA.

"Моя улюблена частина України - це люди! Вони такі приємні. А Київ - дуже гарне місто з приголомшливою архітектурою", - сказала раніше співачка в інтерв'ю "Фактам".

Нагадаємо, раніше екс-"віагра" родом з України Еріка Герцег засвітилася на талант-шоу з росіянами.

Вас також можуть зацікавити новини: