Співачка давно скаржилася на погане самопочуття.

Українська співачка MamaRika неодноразово говорила про те, що війна вплинула не тільки на її психологічний стан, але і на здоров'я в цілому. Вона скаржилася на погане самопочуття і готова була пройти обстеження.

В результаті MamaRika зробили операцію. Відразу після виходу з наркозу вона вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками, які дуже переживали за зірку.

"А це я після операції на чілі. Слава Богу все пройшло успішно, і ми вже вдома. Селфі відразу після наркозу. Очі відкрити важко - там ще мультики показують", - написала MamaRika.

Крім того, співачка зазначила, що вже перебуває вдома. Їй потрібно трохи часу, щоб відновитися і вона піде на прогулянку з чоловіком і сином.

Нагадаємо, раніше MamaRika поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

"Є проблеми зі шлунком... Тому я зараз повністю обстежуюся. Я зрозуміла, що голова і шлунок пов'язані. Тобто я маю реальну проблему зараз зі здоров'ям на цьому грунті. Тому мені, мабуть, доведеться або звертатися до психолога, або просто самій з собою домовлятися", - сказала вона.

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