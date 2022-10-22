Відверту тему знаменитість підняла в своєму блозі.

Українська співачка Наталка Карпа підняла у своєму Instagram-блозі досить особисту тему. Так, зірка залишила у себе в stories віконце для питань фанатів, і вони поцікавилися її особистим життям.

Фанати написали, що Карпа - дуже сильна жінка, на що зірка відповіла, що іноді їй теж хочеться побути слабкою.

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На питання шанувальників про те, чому у Наталки Карпи немає щастя в особистому житті, вона відповіла досить самовпевнено: "Не по зубах я їм. Не дотягують".

Відомо, що Наталка Карпа зараз одружена з героєм Євгеном Тереховим, який знаходиться на передовій. Незадовго до повномасштабної війни Карпа повідомила, що у них у стосунках почалася криза, через що вони перестали жити разом.

"Насправді ми в якийсь момент навіть заморозили наші стосунки. Я його, якщо чесно, боюся зайвий раз питати. Зізнаюся, що я просто подивилася одне з його останніх інтерв'ю, він сказав таку фразу: "У мене війна". Зайвий раз у нього питати, які у нас стосунки зараз, я не буду", - коментувала нещодавно знаменитість свої стосунки.

Зараз Наталка займається волонтерством і стверджує, що у неї зовсім немає часу на стосунки.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Карпа розповіла про складні стосунки з чоловіком-військовим.

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