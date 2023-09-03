Артист зазначив, що у Росії зірки не можуть казати "ні" тим, хто їм погрожує.

Лідер групи "Корупція" Міша Крупін, який до повномасштабної війни РФ проти України виступав на території країни-агресорки, але нині засудив путінський режим, розкрив секрет російського шоу-бізнесу. Виявилося, що такі зірки як Ані Лорак, Таісія Повалій, що зрадили батьківщину, проміняли власну свободу на рублі.

За словами співака, у РФ артистів залякують. Ними керують "кадирівці", які за непокору можуть вдатися навіть до загроз насилля.

"Вони залякані "кадирівцями". Повністю увесь шоу-бізнес в Росії проходить через цих "кадирівців", через усі ці дні народження і таке інше. Якщо ти відмовляєш, тебе вивозять до лісу, це я знаю на 100%", - розповів Крупін в інтерв'ю на шоу "Неймовірна правда про зірок".

Співак також розповів, що знає, як колись залякували співачку Йолку. Українська артистка, яка мовчить про війну та продовжує виступати на сценах РФ, колись мала доволі неприємну розмову з "кадирівцями", стверджує Крупін.

"Вона відмовилася, її вивезли до лісу. Потім вони передумали... Це ж країна-терорист, у них повністю розв'язані руки", - пояснив артист.

Що Йолка говорить про війну

Співачка, яка народилася в Ужгороді, але перейшла на бік ворога, не коментує тему повномасштабної війни РФ проти України. Нещодавно блогер Богдан Беспалов розповідав, що Йолка вигадала хитрий план. Вона нібито намагається таємно донатити на ЗСУ, аби потім мати змогу повернутися до України.

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