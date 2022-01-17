Вільямса хотіли вбити, коли він був на піку слави.

Британський співак Роббі Вільямс розповів, що після приходу неймовірної слави у нього з'явилися недоброзичливці.

Про це повідомляє Mirror.

За словами артиста, в 16 років він почав виступати на великій сцені. І, звичайно, він швидко став популярним разом зі своїм бойз-бендом. Через кілька років він пішов у сольне плавання і зумів продати 80 мільйонів копій альбомів.

Але разом з шанувальниками зростала і кількість недоброзичливців. Хтось захотів убити Роббі і навіть найняв кілера.

Читайте також"Було страшно": Jerry Heil розповіла про переслідувача, який пропонував їй інтим (відео)"Неймовірна слава і неймовірний успіх йдуть разом з тривогою, депресією і психічними захворюваннями", - зазначив Вільямс.

Також він додав, що не завжди може відвідувати світські заходи і не ходить туди, де його можуть вбити.

"Це речі, які трапляються, коли ти стаєш знаменитим", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Роббі Вільямс заспівав пісню, яку написала його маленька дочка.

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