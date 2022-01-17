Британський співак Роббі Вільямс розповів, що після приходу неймовірної слави у нього з'явилися недоброзичливці.
Про це повідомляє Mirror.
За словами артиста, в 16 років він почав виступати на великій сцені. І, звичайно, він швидко став популярним разом зі своїм бойз-бендом. Через кілька років він пішов у сольне плавання і зумів продати 80 мільйонів копій альбомів.
Але разом з шанувальниками зростала і кількість недоброзичливців. Хтось захотів убити Роббі і навіть найняв кілера.
Читайте також"Було страшно": Jerry Heil розповіла про переслідувача, який пропонував їй інтим (відео)"Неймовірна слава і неймовірний успіх йдуть разом з тривогою, депресією і психічними захворюваннями", - зазначив Вільямс.
Також він додав, що не завжди може відвідувати світські заходи і не ходить туди, де його можуть вбити.
"Це речі, які трапляються, коли ти стаєш знаменитим", - додав артист.
Нагадаємо, раніше Роббі Вільямс заспівав пісню, яку написала його маленька дочка.