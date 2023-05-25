Як виявилося, вона поїхала з Києва.

Плавчиня Яна Клочкова зникла з інформаційного простору 24 лютого 2022 року. Вона жодного разу не висловилася про війну в Україні, а пізніше і зовсім закрила свої сторінки в соцмережах.

Український ведучий Слава Дьомін розповів, що Клочкова разом з батьками і сином живе в незаконно анексованому Криму. Вона перейшла на бік зла, зареєструвавшись і в забороненому в Україні додатку "ВКонтакте".

Країну-агресора підтримує і мама плавчині. Жінка постить у своїх соцмережах георгіївські стрічки.

"Таке враження, що Клочкова живе в іншій реальності. Хоча не будемо забувати з ким свого часу вона дружила. Нагадаю, що 2006 року Яна була близька до українського президента-втікача Віктора Януковича. І навіть була обрана депутатом Харківської міської ради від "Партії регіонів", - сказав Дьомін у програмі "Слава ПРО".

Чим відома Яна Клочкова

Яна Клочкова - плавчиня, чотириразова олімпійська чемпіонка, найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор. Вона встановила 50 рекордів України. Однак у січні 2008 року Клочкова заявила про відхід з великого спорту.

Відомо, що вона народилася в Сімферополі. Пізніше переїхала до Харкова, а потім до Києва.

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