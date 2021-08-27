Режисер розкрила подробиці унікального номера.

Загиблого українського музиканта Кузьму Скрябіна на концерті до Дня Незалежності, який пройшов на столичному НСК "Олімпійський" 24 серпня, "оживили" за допомогою нейронної сітки.

Про це розповіла режисер шоу Катя Царик, пише "КП в Україні".

За її словами, для номера шукали актора, схожого на Кузьму і такого, який зуміє правильно передати його міміку.

"Це дуже важливо, бо нейронна мережа формує обличчя, а мімікою управляє актор. Цю роль виконав молодий актор Іван Бліндар, який зіграв Кузьму у фільмі "Я, "Перемога" і Берлін", знятому за однойменною повістю самого Андрія Кузьменка", - говорить режисер.

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Царик зазначила, що, попри складності з технікою нейронної сітки, їй не хотілося вибудовувати номер на фотографіях і архівних записах.

Як відомо, на святковому концерті у виконанні Скрябіна прозвучала пісня "Люди, як кораблі". Її музикант випустив в 2005 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 серпня на НСК Олімпійський відбувся грандіозний концерт до 30-річчя з дня проголошення незалежності України, гостем якого став гурт "Скрябін".

За допомогою сучасних технологій організаторам вдалося "оживити" Андрія Кузьму, який загинув шість років тому в аварії.

Автор: Юрій Годован