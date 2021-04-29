Яма показав фото з сім'єю / instagram.com/vladyama_official
Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі фотографію з дружиною і сином.
Читайте такожІрина Білик зі сльозами на очах оголосила про розлучення (відео)
На знімку Влад дивиться в камеру, а його дружина Ліліана цілує сина Леона. Фото вийшло досить яскраве і кумедне. Шанувальники не скупилися на компліменти.
"Який класний малюк", "Ви крута сім'я", "Позитивні такі", "Солодкий хлопчик", - пишуть фанати в коментарях.
Інші новини УНІАН:
- Відома модель похвалилася стильними окулярами від Dior
- Оголена Кортні Кардашьян "осідлала" свого бойфренда
- Alyona Alyona в шортах і майці яскраво потролила Гордона (фото)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram