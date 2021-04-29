Влад Яма оприлюднив новий знімок в Instagram.

Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі фотографію з дружиною і сином.

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На знімку Влад дивиться в камеру, а його дружина Ліліана цілує сина Леона. Фото вийшло досить яскраве і кумедне. Шанувальники не скупилися на компліменти.

"Який класний малюк", "Ви крута сім'я", "Позитивні такі", "Солодкий хлопчик", - пишуть фанати в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич