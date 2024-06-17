Співачка розповіла, що з нею сталося.

Відома співачка Світлана Лобода отримала травму. Казус з артисткою трапився просто під час зйомок її нового кліпу.

Виконавиця у своєму Instagram розповіла, що зламала праву руку. Вона опублікувала відео, на якому видно момент отримання травми. А також показалася у кареті швидкої допомоги та розповіла про самопочуття.

З'ясувалося, що інцидент трапився, коли Лобода разом з акторками, що знімаються в її кліпі, бігли на стадіоні у довгих сукнях та на підборах. Жінки штовхали одна одну і Світлана не втрималася на ногах. Вона впала на землю і заламала руку.

"Ваша пташка трошки поранена... але, сподіваюся, ненадовго! 2 дні тому ми знімали новий відеокліп на літній сингл, де я мала необережність зламати руку", – написала артистка.

У виконавиці вже були заплановані концерти і вона не хотіла скасовувати їх, попри травму. За її словами, зараз вона почувається добре.

"У мене був день, щоб переконати команду і сім'ю, що тур скасовувати не будемо... і розвести програму з однією рукою... лівою", – додала співачка.

Зауважимо, що Лобода далі виконує свої російськомовні хіти на концертах і не переходить на українську.

Позиція Лободи щодо війни в Україні

Зірка часто гастролювала Росією та навіть жила в країні-агресорці. Після 2014 року вона продовжувала виступати в РФ, попри анексію Криму та напад окупантів на Україну.

На початку повномасштабного вторгнення Лобода перебувала в Москві. 24 лютого 2022 року Світлана опублікувала допис, у якому не згадала про агресію з боку російських військ, а лише закликала зупинити "цей жах".

Пізніше співачка виправдовувалася, що боялася відкрито критикувати путінський режим, бо саме виїжджала з РФ. Після переїзду до Європи вона почала займатися волонтерською діяльністю та допомагати українцям. Нині артистка досі живе за кордоном і не поспішає повертатися в Україну.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода розповіла про насилля у стосунках.

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