Напередодні новорічних свят будівлю American Eagle на Times Square, 46th and Broadway тепер прикрашає українська співачка Світлана Лобода (LOBODA), змінивши завсідника цього почесного і бажаного для всієї світової музичної індустрії місця - репера Каньє Веста.
10 грудня LOBODA презентувала новий сингл" занесло", який став четвертою прем'єрою за останні п'ять місяців і миттєво завоював перші рядки всіх чартів.
А звукозаписна компанія Sony Music Entertainment розмістила ролик зі співачкою в центральній частині Манхеттена в Нью-Йорку.
Нагадаємо, 10 грудня відбулася прем'єра нової пісні від співачки Світлани Лободи "ЗанесLO". Під цей новорічний сингл хочеться танцювати, наряджати ялинку, купувати подарунки, проводити час з коханою людиною і насолоджуватися сніговими зимовими днями.
Лобода: що про неї відомо
- Світлана Лобода народилася в 1982 році в Києві. У 2004 році стала учасницею гурту "ВІА Гра", але побула в його складі не довго, вирушивши в сольне плавання.
- У 2013 році вона отримала звання Заслуженої артистки України.
- Співачка жила в Росії, а нещодавно в інтерв'ю заявила, що придбала будинок в Європі.
- У 2021 році в серпні Світлана вперше за кілька років виступила в Україні, її концерт пройшов в Одесі.