Ролик з анонсом нового синглу співачки з'явився на найбільш знаковому хмарочосі Times Square.

Напередодні новорічних свят будівлю American Eagle на Times Square, 46th and Broadway тепер прикрашає українська співачка Світлана Лобода (LOBODA), змінивши завсідника цього почесного і бажаного для всієї світової музичної індустрії місця - репера Каньє Веста.

10 грудня LOBODA презентувала новий сингл" занесло", який став четвертою прем'єрою за останні п'ять місяців і миттєво завоював перші рядки всіх чартів.

А звукозаписна компанія Sony Music Entertainment розмістила ролик зі співачкою в центральній частині Манхеттена в Нью-Йорку.

Нагадаємо, 10 грудня відбулася прем'єра нової пісні від співачки Світлани Лободи "ЗанесLO". Під цей новорічний сингл хочеться танцювати, наряджати ялинку, купувати подарунки, проводити час з коханою людиною і насолоджуватися сніговими зимовими днями.

Лобода: що про неї відомо

Світлана Лобода народилася в 1982 році в Києві. У 2004 році стала учасницею гурту "ВІА Гра", але побула в його складі не довго, вирушивши в сольне плавання.

У 2013 році вона отримала звання Заслуженої артистки України.

Співачка жила в Росії, а нещодавно в інтерв'ю заявила, що придбала будинок в Європі.

У 2021 році в серпні Світлана вперше за кілька років виступила в Україні, її концерт пройшов в Одесі.

Автор: Віолетта Орлова