Актриса поскаржилася на болі в області голови і загальну слабкість.

Радянська актриса Світлана Світлична, яку називають секс-символом радянського кіно, госпіталізована.

Про це в четвер, 26 листопада, повідомляє Telegram-канал «112».

Актриса поскаржилася на болі в області голови і загальну слабкість.

"Зараз вона перебуває під наглядом медиків. Стан середнього ступеня тяжкості", - уточнюється в повідомленні.

Читайте такожПомер актор Армен ДжигарханянСвітлана Світлична отримала найбільшу популярність завдяки ролі Анни Сергіївни в "Діамантовій руці" Леоніда Гайдая. Також вона зіграла ролі в картинах "Місце зустрічі змінити не можна", "Сімнадцять миттєвостей весни" і багатьох інших.

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Автор: УНІАН