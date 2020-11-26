Радянська актриса Світлана Світлична, яку називають секс-символом радянського кіно, госпіталізована.
Про це в четвер, 26 листопада, повідомляє Telegram-канал «112».
Актриса поскаржилася на болі в області голови і загальну слабкість.
"Зараз вона перебуває під наглядом медиків. Стан середнього ступеня тяжкості", - уточнюється в повідомленні.
Читайте такожПомер актор Армен ДжигарханянСвітлана Світлична отримала найбільшу популярність завдяки ролі Анни Сергіївни в "Діамантовій руці" Леоніда Гайдая. Також вона зіграла ролі в картинах "Місце зустрічі змінити не можна", "Сімнадцять миттєвостей весни" і багатьох інших.
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