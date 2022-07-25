Артист особисто був знайомий із загиблим захисником України.

Український музикант Святослав Вакарчук, який відомий багатьом за творчістю гурту "Океан Ельзи", прокоментував загибель командира 28-ї окремої механізованої бригади Віталія Гуляєва. Із загиблим музикант був знайомий особисто.

"Рішучий, відданий своїй справі. Він любив Україну всім серцем і захищав з самого початку війни Росії проти України, з 2014-го. Знаю, для воїна - честь загинути, захищаючи рідну землю. Але... Я знав його особисто. Востаннє ми бачилися на початку липня. Подивіться на це фото. Подивіться, якою світлою людиною він був! Немає слів, щоб описати, що я зараз відчуваю..."

"Гордість, що знав героя. Біль від такої важкої втрати. І лють до нелюдів, які кожен день знищують наших кращих з найкращих, нашої землі... Ми обов'язково переможемо. Переможемо заради наших батьків, які нас тут виховали. Заради наших дітей, яким тут жити після нас. Заради пам'яті героїв. Таких, як Віталій Гуляєв. Вічна пам'ять!", - написав Вакарчук в Instagram-блозі.

Зазначимо, загиблий воїн у вересні минулого року очолив 28-у Одеську бригаду імені лицарів Зимового походу. Саме під його командуванням вдалося зупинити наступ загарбників на південному напрямку.

Нагадаємо, Ольга Сумська назвала ім'я єдиного російського актора, який написав їй після 24 лютого.

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