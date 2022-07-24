Бійці його бригади відбивали спроби висадки морських десантів в Одеській та Миколаївській областях.

На півдні України загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, полковник Віталій Гуляєв.

Про це пише видання "Думская".

Відзначається, що під його керівництвом бійці 28-ї окремої механізованої бригади відбивали спроби висадки морських десантів російських окупантів в Одеській та Миколаївській областях.

Також українські військовослужбовці зупинили ворожий наступ на Миколаїв, тіснили загарбників та звільняли населені пункти Херсонської області.

Українській військовий кореспондент Андрій Цаплієнко запропонував одеситам назвати одну з вулиць міста на його честь.

"Віталій Гуляєв, перший командир славетного 13 бату 58 бригади. Минулого вересня він очолив 28 Одеську бригаду імені Лицарів Зимового Походу. А вчора, 23 липня, загинув на півдні України. Кожний новий крок вбік Херсона дається важко. Він зробив все, щоб наблизити нашу перемогу", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Відомо, що Віталій Гуляєв обійняв посаду командира одеської 28-ї бригади у вересні 2021 року. Він воював на передовій із 2014 року.

Раніше 28-ма окрема механізована бригада ЗСУ імені Лицарів Зимового походу розповіла історію подвигу старшого лейтенанта Сергія Ткачука, який вивіз поранених бійців з оточеного села.

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