Зрадниця стала на бік диктатора Путіна.

Російська співачка родом з України Таїсія Повалій висловилася на підтримку диктатора Володимира Путіна і заявила, що він звільняє світ від нацистів.

В інтерв'ю сайту "Дні.ру" вона сказала, що звикла бути там, де правда. А правда, на думку зрадниці, в Росії. Вона продовжила говорити пропагандистськими наративами і заявила, що жадає того, щоб Україна вийшла з зомбованого стану.

"Всі ці 8 років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей... Я чекала настання часу справедливості. Нарешті, воно настає. Дуже хочу, щоб люди на Донбасі жили так, як хочуть самі, щоб їм нічого не нав'язували, не ґвалтували. І зараз саме за це і йде боротьба", - сказала Повалій.

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Вона додала, що країна-агресор її захищає, а також і те, що у війні вона бачить порятунок не тільки для себе, а й для всієї України.

"Володимир Путін для мене - ця та людина, яка в силах зберегти сильну Росію і позбавити світ від нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Це його історична місія, на мій погляд", - додала Повалій.

Нагадаємо, раніше Повалій розважала росіян піснею "Червона рута", поки її країну обстрілювали.

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