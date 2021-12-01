Вони виконали пісню на програмі "Дві зірки. Батьки і діти".

Українська співачка Таїсія Повалій, яка часто виступає в РФ, взяла участь у російській програмі разом зі своїм сином Денисом. Вони виконали пісню Стінга - "Desert Rose".

Пізніше Денис поділився у своєму інста-блозі відео з їхнього виступу і зазначив, що в Україні їхній дует був би неможливим.

"В Україні такий дует, на жаль, був би неможливий з відомих причин", - підписав ролик син колишньої радниці Віктора Януковича.

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Відзначимо, шанувальники Повалій прийшли в захват від її виступу на росТБ. Про це вони написали в соцмережах.

"Пронизує наскрізь. До глибини душі", "Це приголомшливо", "Просто бомбічний виступ, слухати їх і не наслухатися", "Захват", "Шедевральне виконання", "Фантастика", - пишуть користувачі мережі.

До слова, Таїсія Повалій регулярно виступає в Росії. В одному з інтерв'ю вона говорила про те, що в Україні їй не дають можливості заробити грошей.

Нагадаємо, раніше Таїсія Повалій відверто розповіла про стосунки з чоловіком.

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Автор: Діана Могилєвич