Раніше Соловйов впав в істерику через повернення Пугачової в Росію.

Російських пропагандистів "бомбить" через повернення Алли Пугачової до Росії. Володимир Соловйов і зовсім впав в істерику, заявивши, що зірка повернулася на Батьківщину тому, що у неї гроші закінчилися. Також він засудив Пугачову за мовчання про війну в Україні, коли її чоловік Максим Галкін активно підтримує українців.

"Повернулася в Росію, щоб дітей в школу відправити, у відпустці була? Та кого обманювати? І не помітила, що чоловік ніс, не сказала ні слова. А приїхала навіщо? Гроші скінчилися? Не думаю. А ми повинні вдавати і розчулюватися, і сльозу з очей: "Ой, Пугачова повернулася!" Що ж ми не розуміємо нічого? Зібратися ніяк не могла! Нехай пояснить все. Вона ж прибула навести порядок в головах росіян", - заявив раніше Соловйов.

Але у Примадонни знайшлося, що йому відповісти. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що їй шкода Володимира.

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"Шкода Володю. Так і лопнути можна від злості і хамства", - лаконічно написала Пугачова.

Нагадаємо, раніше в мережі накинулися на Пугачову через повернення в Росію.

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