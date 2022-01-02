Зірка мала надто напружений робочий графік.

Українська співачка Оля Полякова захворіла. Про це проговорилася її колега - телеведуча Маша Єфросиніна у коментарях до її допису.

В Instagram співачка підбила підсумки року та попросила фоловерів берегти себе.

"Головне не заганятися, навчиться відпочивати. Згадати, що ти в себе одна найдорожча людина, яку треба почути, пожаліти, поберегти, нагородити та похвалити!" - написала Оля.

Читайте також"Мені з нею комфортно": холостяк Дзідзьо розплився у компліментах Олі ПоляковійДопис Полякової прокоментувала телеведуча Маша Єфросиніна. Вона проговорилася, що співачка занедужала.

"Так шкода тебе, не можу! Але стільки, скільки ти працювала ці місяці… Одужуй, будь ласка", - написала Маша.

Сама ж Полякова наразі не коментує свій стан, хоча фоловери запитують про це у коментарях та бажають зірці швидкого одужання.

Раніше український артист Дзідзьо розповів про роботу зі співачкою Олею Поляковою на зйомках комедії "Зірки за обміном".

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