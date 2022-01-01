Дівчина позувала в обіймах коханого в ефектному аутфіті.

Донька української співачки Олі Полякової 16-річна Маша поділилася новою світлиною зі своїм бойфрендом. На фото дівчина пристрасно поцілувалася з хлопцем.

Фото з’явилося в Instagram дівчини.

Маша Полякова показала шанувальникам нову світлину з коханим напередодні Нового року.

Читайте також"Знаєте, скільки прищів буває": 16-річна дочка Полякової зізналася у зловживанні фотошопомДівчина позує червоній атласній сукні в обіймах бойфренда. Свій образ вона довершила яскравим макіяжем з акцентом на очі та губи. Натомість обранець дівчини позував у білому костюмі.

Фоловери доньки Полякової розділилися у думках щодо пари. Одні вважають її гармонійною, а інші критикують дівчину за вибір коханого.

Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової розкрила вартість своєї реклами в Instagram. 16-річна Маша навіть поставила особистий рекорд - за тиждень їй вдалося заробити 10 тисяч гривень.

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