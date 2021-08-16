Уже в небі Сніжана Бабкіна вперше за 6 років пережила панічну атаку – їй бракувало повітря і кидало в жар, розповіла зірка.

Сніжана Бабкіна разом зі своїм відомим чоловіком - українським співаком і актором Сергієм Бабкіним літали з Києва до Львова на фестиваль "Українська пісня". При цьому зірок сильно обурив стан літака. За словами Бабкіної, він був схожий на старий автобус, через що вона пережила панічну атаку.

Про це сама Сніжана Бабкіна написала на своїй сторінці в Instagram.

За словами Бабкіної, яка часто гастролює з зірковим чоловіком, таких прадавніх літаків вона не бачила ніколи.

"Коли я зайшла в літак, я, вибачте, була шокована! Я такого літака не бачила ніколи! Це схоже на супердревній автобус, але йому ж в повітря підійматися! З нами! Спочатку я насилу домовилася з собою, щоб не вийти. Чесно кажу, мені легше було вийти, купити квитки додому в Харків, і гори воно все синім полум'ям", - заявила вона.

Все ж вона не вийшла з літака, а пристебнули ремінь і долетіла до Львова. Щоправда, поїздка їй не сподобалася, оскільки літак дуже трясло.

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"Коли літак завівся, в мені всередині все теж завелося. Вібрація така! Мізки трясуться, здається зараз випадуть. І так весь політ", - поділилася враженнями Сніжана.

Вона додала, що під час польоту роззулась і закинула ноги на Сергія Бабкіна, а забрала своє взуття в іншому кінці літака, куди його віднесло через вібрацію. Уже в небі Сніжана Бабкіна вперше за 6 років пережила панічну атаку – їй бракувало повітря і кидало в жар.

У коментарях користувачі підтримали невдоволення Сніжани Бабкіної. Одні співчували, інші ділилися своїми неприємними спогадами про українські авіалінії:

"Як таке взагалі допускають до польотів";

"Я спочатку подумала, що ви в музеї авіації";

"Розумію вас. Цього року летіли 40 хвилин в турбулентності, стюардеси сховалися, в салон пішло гаряче повітря, молився весь салон. Три рази Дніпро перетнули поки сіли";

"Шторки в літаку як в поїзді".

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Автор: Вікторія Гордієнко