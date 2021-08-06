В аеропорту "Львів будуть використовувати вакцину "Pfizer" та "CoronaVac".

У міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького відсьогодні функціонуватиме центр вакцинації від СOVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Зазначається, що наразі вакцинацію проводитимуть особам, які матимуть квитки на літак, тобто, людям, які прилітають до Львова та відлітають в інші міста.

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"Центр вакцинації в аеропорту відкрили згідно з рішенням МОЗ України щодо забезпечення безпеки осіб та збільшення кількості провакцинованих. Тут використовуватимуть вакцину "Pfizer" та "CoronaVac". В перспективі центр працюватиме цілодобово і для усіх охочих, за наявності попередньої реєстрації. Поки що ці моменти узгоджуються", - повідомив регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут.

В ОДА додали, що наразі на Львівщині функціонує 17 центрів вакцинації населення.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Автор: Світлана Макринська