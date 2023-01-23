Блогерка незадоволена тим, що інші відомі особистості намагаються "виїхати" на темі її розлучення.

Українська блогерка Даша Квіткова, яка кілька днів тому повідомила про розставання з Микитою Добриніним, гнівно звернулася до тих, хто намагається пропіаритися на її розлученні. У себе в stories Даша написала:

"А, і з приводу поста одного медіаобличчя. Єдине, що я можу прокоментувати, так це те, що це обличчя - в кожній ж*пі затичка. Сподіваюся, цьому обличчю легше, коли воно танцює на "кістках" (не тільки наших), намагаючись виїхати і прикрашаючи себе".

Квіткова не уточнила про кого саме йдеться, але можна припустити, що її слова стосуються ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетніка. Відразу після новини про те, що Добринін і Квіткова розлучилися, Гриша виклав пост зі словами:

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"Не розчаровуйтеся в інституті шлюбу і справжніх почуттях. Вони є. І саме це найцінніше у світі. Живіть один для одного - тільки ти і я. Розумійте, поступайтеся, прощайте, вірте, розвивайтеся, досягайте, розчиняйтеся в почуттях, і, попри все, боріться за них. Залишайте що-небудь інтимне тільки для самих себе і не виставляйте все напоказ. Не скануйте і не копіюйте, а пишіть свою історію кохання. Бо тільки справжнє кохання врятує цей світ".

Історія кохання Квіткової та Добриніна

Микита Добринін був головним героєм 9 сезону шоу "Холостяк". У фіналі він обрав Дашу Квіткову. Незабаром пара одружилася, а в 2021 році у них народився син Лев. Восени 2022 року Даша і Микита повінчалися в церкві, проте це не врятувало їхню пару.

У січні 2023 року Квіткова в своєму інтерв'ю Маші Єфросиніній сказала, що вже близько трьох тижнів вони з Добриніним не живуть разом. За словами блогерки, ще півтора роки тому у них почалися проблеми. і весь цей час вони намагалися їх вирішити. Зараз Даша і Микита люблять один одного, але не хочуть залишатися в болючих стосунках.

Нагадаємо, Даша Квіткова розсекретила свій заробіток.

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