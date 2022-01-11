Учасник другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Максим Тарапата розповів правду про стосунки зі співачкою Златою Огнєвіч. Зараз він спілкується із зіркою не так активно, як після її болісного розставання з переможцем проекту Андрієм Задворним.
Про це він розповів на YouTube-каналі "неВинная".
Тарапата зізнався, що через роботу та насичений графік зірки вони зараз майже не бачаться. На уточнювальне питання, чи намагається зараз Максим завоювати серце Злати, він відповів: "Це неможливо зробити. Це не боротьба. Це про гармонійні адекватні відносини, коли люди тягнуться один до одного і хочуть бути разом. Безумовно, чоловік повинен виявляти знаки уваги, але якщо немає реакції у відповідь, то нічого не побудуєш".
За словами Максима, на проекті у нього були щирі почуття до Огнєвіч й був готовий до серйозних стосунків. Чоловік упевнений, що співачка не сумнівалася в його закоханості під час та після реаліті. Однак цього було замало, щоб зробити вибір на його користь.
Читайте такожНова дівчина фіналіста "Холостячки" зізналася, що ревнувала його до Злати Огнєвіч"На проєкті у неї йокнуло до іншого чоловіка, а не до мене. А зараз у неї період, коли їй потрібно відпустити все, що сталося. Я буду поруч як друг. Якщо вона потребує мене і моєї підтримки, я завжди прийду на допомогу. Але говорити про якісь стосунки просто неправильно", – прокоментував Максим.
Зараз Тарапата та Огнєвіч спілкуються лише у месенджерах та практично не бачаться. Максим переконує, що так комфортно і для нього, і для Злати.
Раніше Макс Тарапата опублікував в інста-сторіз фотографію з виступу співачки Злати Огнєвіч.
Такий знімок він підписав досить неоднозначно: "І щоб цього року улюблені люди завжди були поруч". Також він додав сердечко і відзначив зірку.
До слова, Макс і Злата разом святкували Новий Рік. Ще на проекті чоловік зізнавався їй у коханні, а після її розставання з Андрієм Задворним - постійно підтримував.
На пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" Макс і Злата розповіли, що дружать і багато часу проводять разом. Але чи є між ними роман - поки невідомо. Втім, вони обидва періодично підігрівають чутки.
Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч показалася у компанії учасників "Холостячки".