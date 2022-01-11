За словами чоловіка, зараз у нього нема тісних стосунків зі співачкою через її графік.

Учасник другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Максим Тарапата розповів правду про стосунки зі співачкою Златою Огнєвіч. Зараз він спілкується із зіркою не так активно, як після її болісного розставання з переможцем проекту Андрієм Задворним.

Про це він розповів на YouTube-каналі "неВинная".

Тарапата зізнався, що через роботу та насичений графік зірки вони зараз майже не бачаться. На уточнювальне питання, чи намагається зараз Максим завоювати серце Злати, він відповів: "Це неможливо зробити. Це не боротьба. Це про гармонійні адекватні відносини, коли люди тягнуться один до одного і хочуть бути разом. Безумовно, чоловік повинен виявляти знаки уваги, але якщо немає реакції у відповідь, то нічого не побудуєш".

За словами Максима, на проекті у нього були щирі почуття до Огнєвіч й був готовий до серйозних стосунків. Чоловік упевнений, що співачка не сумнівалася в його закоханості під час та після реаліті. Однак цього було замало, щоб зробити вибір на його користь.

Читайте такожНова дівчина фіналіста "Холостячки" зізналася, що ревнувала його до Злати Огнєвіч"На проєкті у неї йокнуло до іншого чоловіка, а не до мене. А зараз у неї період, коли їй потрібно відпустити все, що сталося. Я буду поруч як друг. Якщо вона потребує мене і моєї підтримки, я завжди прийду на допомогу. Але говорити про якісь стосунки просто неправильно", – прокоментував Максим.

Зараз Тарапата та Огнєвіч спілкуються лише у месенджерах та практично не бачаться. Максим переконує, що так комфортно і для нього, і для Злати.

Раніше Макс Тарапата опублікував в інста-сторіз фотографію з виступу співачки Злати Огнєвіч.

Такий знімок він підписав досить неоднозначно: "І щоб цього року улюблені люди завжди були поруч". Також він додав сердечко і відзначив зірку.

До слова, Макс і Злата разом святкували Новий Рік. Ще на проекті чоловік зізнавався їй у коханні, а після її розставання з Андрієм Задворним - постійно підтримував.

На пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" Макс і Злата розповіли, що дружать і багато часу проводять разом. Але чи є між ними роман - поки невідомо. Втім, вони обидва періодично підігрівають чутки.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч показалася у компанії учасників "Холостячки".

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