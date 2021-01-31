За словами Цимбалюка, тепер він тиждень на лікарняному.

Відомий український актор й екс-учасник проекту "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк розповів, що йому зламали носа на зйомках фільму.Читайте такожСекс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк розповів про майбутнє весілля

На своїй сторінці в Instagram він повідомив, що лікарі діагностували у нього закритий перелом кісток носа і наклали шви.

"Ми знімали бійку, яку, як мені здалося, ми відточили й почали знімати. Але так вийшло, що мій партнер не розрахував траєкторію польоту руки, ще й трохи послизнувся і дав мені в ніс. Одразу калюжа крові, закінчений на половині знімальний день і як результат: закритий перелом кісток носа, також наклали шви", – поділився актор.

Хто такий Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк народився 16 грудня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області.

Він відомий за ролями у фільмі "Чорний ворон", серіалах "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша".

Восени 2020 року став учасником шоу "Танці з зірками". Його називали найсексуальнішим конкурсантом проекту.

13 вересня минулого року під час ефіру Цимбалюк освідчився своїй дівчині Тіні Антоненко.

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Автор: Ольга Робейко