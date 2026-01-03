Актор мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

Український комічний актор, гуморист і шоумен Тарас Стадницький розповів про проблеми зі здоров'ям, внаслідок яких йому мали робити відкриту операцію на серці.

В інтерв'ю Славі Дьоміну 42-річний чоловік зізнався, що мав вроджену ваду серця. В минулому його готували до дуже серйозної операції, однак в останній момент скасували її, зазначивши, що він може поки обійтися без хірургічного втручання:

"Коли мені було 33 роки - просто на день народження - мене мали оперувати. Мали робити відкриту операцію на серці. Я на комп'ютері написав собі невеличкий заповіт...".

У 2017 році йому провели операцію на мітральному клапані серця - шоумен називає це мініінвазивним втручанням. Операція не потребувала такого довгого відновлення, яке було б в разі більш масштабного втручання, тож він рухався вже на другий день. З вересня 2022-го до травня 2023-го року Стадницький проходив військово-лікарську комісію, після якої його офіційно виключили з обліку.

Відео дня

Нагадаємо, раніше стало відомо про мобілізацію українського коміка Кирила Ганіна, який розповідав, що його декілька разів "відсилали" додому з Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб він продовжував займатися блогерством.

Вас також можуть зацікавити новини: