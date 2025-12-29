Чоловік записав відеозверення у військовій формі.

Український гуморист та блогер Кирило Ганін офіційно повідомив про мобілізацію до Збройних сил України.

Чоловік, який раніше лише віджартовувався на цю тему, вирішив дати серйозний коментар. Він опублікував у своєму Instagram-акаунті коротке відеозвернення до підписників, в якому підтвердив, що долучився до українського війська. Крім того, комік поділився коментарями, які йому залишали люди, що не поверіли в його мобілізацію:

"Я бачив ці коментарі. У кожного свої здібності - ю одні працюють, а інші хейтять. І що цікаво, другі завжди вважають себе більш зайнятими. Я ухвалив рішення вступити до лав Збройних сил України. Не для хайпу, не для ролика й не тому, що це комусь треба. Це моє рішення. Моє "треба". Я вас усіх почув, а тепер йду робити те, на що наважився".

Нагадаємо, інформація про мобілізацію Кирила Ганіна з'явилася у ЗМІ на початку зими - згідно з повідомленнями, саме тоді його "доставили до Святошинського територіального центру комплектування" у Києві.

Згодом комік опублікував в мережі низку гумористичних відео про мобілізацію та спроби залишити країну через річку, так і не пояснивши підписникам, чи справді він мобідлізувався до лав Збройних сил України.

